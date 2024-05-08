مصدر: استمرار جولة المفاوضات بشأن هدنة غزة.. وجارٍ مناقشة بعض التفاصيل

كتب - مصراوي:

أعلن مصدر رفيع المستوى، استمرار جولة المفاوضات الحالية بشأن الهدنة في غزة، وجار مناقشة بعض التفاصيل.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء.

وكان مصدر رفيع المستوى، أعلن استمرار المباحثات في القاهرة بحضور الوفود القطرية و الأمريكية وحركة حماس.

وأضاف المصدر: المباحثات مستمرة من العاشرة صباحًا وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية، بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء.

وتابع: الوفد الأمني المصري أكد لكافة الأطراف المشاركة خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي