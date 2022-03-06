رياح الخماسين.. تنويه عاجل من الجيزة بشأن الطقس وتحذيرات من عاصفة ترابية

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة الجيزة تنويها مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس في ظل تعرض البلاد لأول منخفض خماسيني في الشتاء.

وقالت المحافظة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد: من المتوقع وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد أن تتعرض البلاد في الأيام القادمة إلى نشاط رياح باردة محملة بالرمال والأتربة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وقد تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق.

وأضافت المحافظة: لذا ننصح بالتأكيد على تثبيت أية معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط وكذلك على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.

وطالبت المحافظة أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال بتجنب الغبار، وعلى المارة الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

وللإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات الاتصال بالخط الساخن 114.