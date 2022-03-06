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شعراوي: بدء تنفيذ 123 ألف منزل بقرى حياة كريمة خلال أيام

11:38 ص الأحد 06 مارس 2022
شعراوي: بدء تنفيذ 123 ألف منزل بقرى حياة كريمة خلال أيام

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آخر تطورات محور سكن كريم ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم تحديد مستحقي تدخلات سكن كريم بإجمالي 123 ألف منزل، وجار الانتهاء من وضع التصميمات والمقايسات المناسبة تمهيدا لبدء التنفيذ خلال أيام.

واستعرض اللواء محمود شعراوي تقريرا عن مستجدات الموقف التنفيذي لتكليفات الوزارة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي انطلقت مطلع العام المالي الجاري 2021/2022، وكذلك الموقف التخطيطي وطبيعة الاستعدادات للمرحلة الثانية للبرنامج والتي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المالي القادم 2022/2023.

وكشف التقرير انتهاء وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات في توفير 100% تقريبا من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى حتى الآن والتي بلغت أكثر من 5000 قطعة أرض، وتنسق الوزارة حالياً مع الجهات التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة استجابة لطلبات المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت في التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضي، مضيفا أن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين وقبل كل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلها عوامل ساعدت الوزارة في الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضي وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التي تم الاستقرار عليها وهو ما كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة التنفيذ.

محمود شعراوي قرى حياة كريمة وزير التنمية المحلية قرى الريف المصري

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