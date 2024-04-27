بعد وصول الحبة لـ150 جنيهًا.. موعد انخفاض أسعار البطيخ

كتب- عمرو صالح:

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، عن موعد انخفاض أسعار البطيخ بالأسواق بعد أن سجلت حباته أسعارًا جنونية بمختلف الأسواق والمجمعات التجارية.

وقال النجيب، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار البطيخ بمختلف الأسواق يرجع إلى اعتباره في بداية الموسم والذي يشهد انخفاضًا كبيرًا في كمية المعروض مقارنةً بنسبة طلب الشراء عليه بالأسواق؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعاره.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة: بعد شهر من الآن ستشهد أسعار البطيخ تراجعًا كبيرًا؛ حيث ستكون معظم الأراضي المنزرعة به قد طرحت ثمارها، مما يشكل وفرة في المعروض تلبي احتياجات السوق.

وكانت أسعار البطيخ المعروض بالأسواق قد سجلت ما بين 80 و150 جنيهًا للواحدة في المتوسط؛ الأمر الذي تسبب في استياء عديد بين المواطنين.

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