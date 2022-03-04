موجة الطقس الحارة.. تحذير من الأرصاد بشأن ارتداء الملابس الخفيفة

كتب – أسامة علي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، والتي تشهد فيها البلاد موجة حارة تبدأ غدا السبت.

وقالت غانم لمصراوي، إن هناك اختلاف شديد بين درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، مؤكدة أن فرق الدرجات يصل إلى 15 درجة بعض الأحيان.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد ، بضرورة توخي الحذر من برودة الطقس خلال فترات الليل، حيث تسود أجواء شتوية شديدة البرودة وفي الساعات الأولى من الصباح.

وشددت عضو المركز الإعلامي على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة حتى نهاية فصل الشتاء الذي ينتهي 20 مارس الجاري خلال ساعات النهار والليل، مضيفة: "حتى أثناء ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار يجب توخي الحذر من انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل والخروج بـ"جاكيت" أو قطعة إضافية تحسبا لساعات الليل" .

كانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من غد السبت.

وقالت غانم، لمصراوي، إن البلاد تشهد بداية من الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، بمعدل 3 درجات، مؤكدة أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى غدا 23 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة مستمر حتى بعد غد الأحد، وستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة و سنشهد موجة حارة، مع نشاط مثير رياح مثير للرمال والأتربة، وبداية من يوم الاثنين ستنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ مع دخول ساعات الليل ويكون الطقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة وبخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.