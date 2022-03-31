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ختام الدورة التدريبية السادسة للعاملين بـ"الكهرباء" لـ"التميز في خدمة العملاء"

06:16 م الخميس 31 مارس 2022
  • عرض 8 صورة
    ختام الدورة التدريبية السادسة للعاملين بـ الكهرباء لـ التميز في خدمة العملاء
  • عرض 8 صورة
    ختام الدورة التدريبية السادسة للعاملين بـ الكهرباء لـ التميز في خدمة العملاء
  • عرض 8 صورة
    ختام الدورة التدريبية السادسة للعاملين بـ الكهرباء لـ التميز في خدمة العملاء
  • عرض 8 صورة
    ختام الدورة التدريبية السادسة للعاملين بـ الكهرباء لـ التميز في خدمة العملاء
  • عرض 8 صورة
    ختام الدورة التدريبية السادسة للعاملين بـ الكهرباء لـ التميز في خدمة العملاء
  • عرض 8 صورة
    ختام الدورة التدريبية السادسة للعاملين بـ الكهرباء لـ التميز في خدمة العملاء
  • عرض 8 صورة
    ختام الدورة التدريبية السادسة للعاملين بـ الكهرباء لـ التميز في خدمة العملاء
  • عرض 8 صورة
    ختام الدورة التدريبية السادسة للعاملين بـ الكهرباء لـ التميز في خدمة العملاء
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كتب- محمد صلاح:

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات النسخة السادسة من دورة "التميز في خدمة العملاء" التي أقيمت في أكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في القاهرة، بحضور 45 متدربًا من العاملين بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

ويأتي البرنامج في ضوء سعي القطاعين الدائم نحو النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والسعي المستمر نحو تحسينها تأكيدًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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