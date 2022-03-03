السياحة تفتح صالة الأعمدة الثانية بمعبد دندرة احتفالا بالعيد القومي لقنا

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار استعداداتها لافتتاح صالة الأعمدة الثانية والغرف الملحقة بها، بمعبد دندرة، وذلك بعد الانتهاء من ترميمها بالإضافة إلى افتتاح الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بالتعاون مع وزارة الثقافة بساحة معبد دندرة.

يأتي ذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة قنا، والذي يوافق 3 مارس من كل عام.

وتقع محافظة قنا على ضفاف نهر النيل في صعيد مصر، وتزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها؛ حيث تضم أماكن سياحية وأثرية متميزة، ما يجعلها وجهة سياحية محلية ودولية.

كما أنها تتميز بالعديد من الحرف اليدوية والتقليدية والصناعات المحلية مثل صناعة الخزف اليدوي، والأعمال النحتية على الخشب، ومعاصر الزيوت.

وتعمل وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة جميع الأماكن السياحية بالمحافظة، وإشراك المجتمع المحلي في تنميتها والاستفادة منها من خلال إقامة أماكن خدمات داعمة للنشاط السياحي، والتركيز على أهمية الوعي السياحي في المجتمعات المحيطة بها ورفع كفاءة العاملين بالقطاع عن طريق تنفيذ برامج تدريب مختلفة.

ومن أهم المواقع الأثرية بالمحافظة معبد دندرة الذي يعد أحد أهم المعابد الأثرية والتي خصصت لعبادة الآلهة حتحور، ويتميز بالمناظر الفلكية المصورة على السقف، وتلك التي تصور الملوك والأباطرة يقدمون القرابين للآلهة، كما يتميز بوجود عدد من السراديب المبنية في الجدران والأساسات.

وتنفذ وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار مشروعا ضخما لترميم المعبد ورفع كفاءة خدمات الزائرين به حيث تم تنظيف وتثبيت ألوان اللوحات الجدارية بالمعبد واستكمال الفجوات بالجدران والأسقف واستبدال الاستكمالات القديمة، لإظهار النقوش بألوانها الأصلية ووضوح المناظر والنصوص.

وقد سبق وافتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في فبراير 2020 ثلاثة سراديب وبانوراما سطح المعبد بعد الانتهاء من مشروع ترميمهما، كما تم تطوير المنطقة المحيطة بالمعبد وتحويلها إلى متحف مفتوح.

ومن المعابد الأثرية الموجودة في محافظة قنا أيضا معبد شنهور والذي يطلق عليه اسم معبد إيزيس، من العصر الروماني تم البدء في بناءه خلال فترة حكم الإمبراطور أغسطس وانتهى في عهد الإمبراطور تراجان في القرن الأول الميلادي، ويقع في قرية شنهور التابعة لمركز قوص بالمحافظة.

وفي شمال غرب قنا بحوالي 55 كم، تقع منطقة آثار نجع حمادي، وهي تضم العديد من المواقع الأثرية؛ منها المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال، ودير الأنبا بلامون، و قرية حمرة دوم، وقناطر نجع حمادي، ومغارة جبل الطارف، ومنطقة الكرنك.

كما يوجد على بعد حوالي 30 كم شمالي الأقصر، موقع نقادة أهم مواقع عصور ما قبل التاريخ، وإليها تنتمي حضارتي نقادة الأولى والثانية.

ومن أشهر المعالم الإسلامية في المحافظة مسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي من عصر الدولة الأيوبية، ومسجد العمري بقوص أحد أقدم ثلاثة منابر في العالم.

ويوجد أيضا دير الأنبا شنودة، ويقع على الضفة الغربية من نهر النيل، وقديمًا كان به 4 كنائس، الأولى على اسم الصليب وهدمت، والثانية على اسم العذراء، والثالثة على اسم القديس الأمير تادرس، والرابعة على اسم الأنبا شنودة.

كما تضم محافظة قنا قلعة شيخ العرب همام بمدينة فرشوط.