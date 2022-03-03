تشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات، ومنها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض مساحات المناطق الواردة بالمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2015، الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتكون على النحو الوارد بالقرار.

وقد وافق الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25909.65 م2 الكائنة جنوب غرب الخلية (د)، بالمنطقة الصناعية بالخارجة، بمنطقة طريق الخارجة/ الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ وذلك لإقامة محطة محولات كهرباء جديدة عليها.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021 وذلك حتى 30 سبتمبر 2022، حتى تتمكن اللجنة الموكلة من الانتهاء من مراجعة وفحص بيانات تلك الوحدات والتي تم حصرها، وذلك فى إطار جهود تعزيز حوكمة جميع الجهات الموجودة.

كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 31 تسوية.

واستعرض مجلس الوزراء، القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30/9/2021، عن ربع السنة المالية (الأول) للعام المالي 2021/2022.