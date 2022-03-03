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رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن تأثر مصر بتداعيات الحروب والأزمات

02:17 م الخميس 03 مارس 2022
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن تأثر مصر بتداعيات الحروب والأزمات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن التداعيات السلبية التي تخلفها الأزمات والحروب العالمية، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ أيام.

وقال مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، إن المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة بقيادة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف أنحاء الجمهورية، أثمرت نتائجها في مثل تلك الأزمات؛ فهي تحمينا من التأثر بأي تداعيات سلبية تخلفها أية اضطرابات أو حروب أو غيرها من الأزمات والتحديات التي تشهدها عدة مناطق بالعالم خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء: على سبيل المثال مشروعات الصوامع التي نفذتها الدولة أسهمت في توفير احتياطي استراتيجي آمن من القمح، وهو ما تكرر في المبادرات الرئاسية العديدة في قطاع الصحة، التي سبق ونفذتها الدولة، والتي أسهمت بدور كبير للغاية في تخفيف حدة أزمة جائحة كورونا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحروب الحرب الروسية الأوكرانية

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