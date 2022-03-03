"الفقى" يهدي مكتبته الخاصة لمكتبة الإسكندرية

كتب- مصراوي:

أهدى الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، مكتبته الخاصة ومقتنياته كاملة إلى المكتبة، وتضم ما يقرب من ١٠ آلاف من أمهات الكتب والقواميس والموسوعات والمجموعات النادرة، التي جمعها على مدار ٦٠ عامًا.

وأوضح "الفقى"، أن الإهداء يضم بعض المقتنيات والوثائق التاريخية، والكتب الموقعة من شخصيات فى التاريخ المصري الحديث، من بينها مخطوطات لأحمد عرابي واهداءات من مصطفى كامل، ومجموعات من الصور لما بعد يوليو ١٩٥٢، مع اهتمام خاص بتاريخ الأسرة العلوية، بدءًا من مؤسسها محمد على وصولًا إلى أحمد فؤاد الثاني.

وأكد أن هذه الكتب سوف تكون متاحة أمام الباحثين والدارسين بعد أن تسلمها د. محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، معبرًا عن سعادته لوجود مكتبته فى المكان الذى عمل فيه طوال السنوات الخمس الماضية، والكتب المهداة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من السير والتراجم لشخصيات أثرت التاريخ جمعها الفقى عبر رحلته الدبلوماسية الكبيرة حول العالم.