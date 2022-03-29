جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يستقبل زيارة لوفد طلابي من محافظة أسيوط لتفقد أهم معالم المدينة

كتب - محمد عبدالناصر:

استقبل مسئولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، رحلة لوفد من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة اسيوط الجديدة، لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد أهم معالمها للتعرف على الإنجازات التي تنفذها الدولة من المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية، لزيادة الشعور بالانتماء.

وبدأت الزيارة باستقبال الطلاب بمقر جهاز العاصمة الإدارية لتقديم الترحاب من المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، وتقديم شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي وأهم المشروعات التي تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي الجهاز.

ثم توجه الطلاب في جولة ميدانية بمشروعات المدينة، بصحبة المهندس أحمد العربي، معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية، وشملت الجولة منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الثالث R3، والحي الحكومي، والحدائق المركزية وتفقد أهم المعالم الرئيسية بالمدينة، حيث تم تقديم شرح وافٍ عن جميع المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وأهمية وكيفية ربط تلك المشروعات بأكبر شبكة بنية تحتية ذكية على مستوى الجمهورية، ومدى التطور الذي وصلت إليه المدينة خلال الفترة السابقة، وحجم العمل الذي تم بذله منذ بدء التنفيذ وحتى تاريخه.

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات، وذلك في شعور بالفخر، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية بعددٍ من المناطق بالمدينة.