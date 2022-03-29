مصر للطيران: طائرة خاصة تقلع إلى السنغال بالمشجعين لمؤازرة المنتخب القومي

إعادة اختيار عمرو موسى عضوًا في حكماء إفريقيا في دورتها الجديدة

كتب - محمد عبيد:

سيرت شركة مصر للطيران صباح اليوم الثلاثاء، رحلة خاصة رقم MS 3042 من مبنى الركاب رقم( ٣)، بمطار القاهرة الدولي، متجهة إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار"، لنقل مشجعي المنتخب القومي لكرة القدم ، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام السنغال، والتي تؤهل إلى بطولة كاس العالم قطر 2022 .

وقالت الشركة أقلعت الرحلة بأحدث الطائرات المنضمة حديثا من طراز البوينج B787-9Dreamliner " المعروفة بـ "طائرة الأحلام " ، والتي تسع أكثر من ٣٠٠ راكبا، وتم إنهاء إجراءات سفر المشجعين من مبني الركاب رقم 3 ، وأشرف فريق من العلاقات العامة على إنهاء الاجراءات والحفاظ على الاجراءات الاحترازية للمشجعين.

ويواجه المنتخب القومي نظيره السنغالي في مباراة الإياب، والمؤهلة لنهائيات لكأس العالم لكرة القدم في قطر ٢٠٢٢، وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة انتهت بفوز المنتخب القومي بهدف نظيف.