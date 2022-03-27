تخفيضات 50%.. الآثار تتخذ عددًا من القرارات لدعم السياحة الثقافية

(مصراوي):

ترأس، اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية لدفع العمل بها، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال مشروع ترميم قصر محمد علي شبرا، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات الأثرية.

وخلال الاجتماع اتخذ مجلس الإدارة عددًا من القرارات لدعم منتج السياحة الثقافية؛ شملت الموافقة على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة، بنسبة 50%، خلال أشهر كل من أبريل ومايو ويونيو 2022، بالإضافة إلى استمرار العمل بمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، والذي سبق ووافق عليه مجلس الإدارة بعامية السابقين، وذلك بجميع محافظات الصعيد من بني سويف إلى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، وذلك خلال أشهر كل من يونيو ويوليو وأغسطس 2022، بحيث يتم تطبق سعر موحد لجميع المصريين والأجانب وهو سعر تذاكر الطلاب.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم تحديد مواعيد الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 عصراً، فيما عدا متحفي الغردقة وشرم الشيخ؛ بحيث تظل مواعيد الزيارة كما هي على مدى فترتين لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 8 مساءًا وحتى 11 مساءً.

أما مناطق الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة ستبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، كما سوف تستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بنفس المواعيد.