6 هواتف وخط ساخن.. طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار وجشع التجار بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، طرق الإبلاغ عن احتكار التجار وغلاء الأسعار بهدف الحفاظ على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أول منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر لبيع التجزئة بأسعار الجملة، بالإضافة إلى منافذ لبيع السلع التموينية الأخرى وياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وأضاف راشد أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار الساعة بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة.

وتابع المحافظ: سيتم التعامل الفوري مع أي شكوى أو بلاغ من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية (35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453).

وأكد المحافظ أن هذه الغرفة مشكلة من المحافظة وتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين لمتابعة جشع التجار وغلاء الأسعار والقضاء عليها وتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والسلع الأخرى.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، متابعا: "ستحصلون على السلعة بسعر الجملة دون أن تحملوا أنفسكم أعباء كميات كبيرة".