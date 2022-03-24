رئيس الحجر الزراعي ينفي فرض إتاوات على مصدري الفراولة للحصول على شهادة صحة نباتية

كتب - أحمد مسعد:

نفى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، الأخبار التي أثيرت حول قيام الحجر الزراعي المصري بفرض إتاوات جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية، وأكد أنها غير صحيحة جملة وتفصيلا ولم يحدث أن قام الحجر بفرض أي رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية كما أن الحجر لم يفرض على مصدري الفراولة المجمدة التقدم له للحصول علي شهادة صحة نباتيه قبل التصدير ولا يمنع الحجر الزراعي المصرى ولا حتى الجمارك المصرية أي شركة مصرية من تصدير الفراولة المجمدة دون العرض على الحجر الزراعي.

وأضاف في بيان له، الخميس، أن الأخبار التي نشرت في هذا الشأن عارية تماماً عن الصحة.

وقال إن الحجر الزراعي هو جهاز رقابي يعمل وفق القانون المصرى والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة المصرية وليس له أي مصالح سوى مصلحة الدولة المصرية فقط وليس طرفا في أي نزاع قد ينشأ بين بعض الشركات.

ويقوم الحجر الزراعي وفقا للقانون المصرى ووفقا للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) بضمان الالتزام بتنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية.

وأضاف ان جميع قرارات الحجر الزراعي بما فيها التعليمات الصادرة في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ (بخصوص اصناف الفراوله المحمية) تتفق تماما مع القوانين والقواعد الدولية، علما بأن حقوق الملكية الفكرية لعدد تسعة من أهم أصناف الفراولة المنتجة من خلال برامج التربية بجامعة فلوريدا الأميريكية قد صدر بها قرارات وزارية بحماية هذه الاصناف كما أن التوكيلات الرسمية الصادرة من جامعة فلوريدا الي شركة امكوكال والموثقة في السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وموثقة من وزارة الخارجية المصرية، وأن جميع المستندات والوثائق القانونية الخاصة بإمتلاك الشركة لهذه الأصناف موجودة بمكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة.

وقال رئيس الحجر الزراعي إن هناك عشرات الشركات المحترمة والواعية من كبار مصدرى الفراوله والتى تلتزم بالقانون وبحقوق الملكية الفكرية منذ أكثر من ١٠ سنوات وقبل صدور قرار الحجر الزراعي بتسع سنوات.

وأكد العطار أن الحجر الزراعي يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات والأكاذيب التي تتهم الحجر بالباطل.