وزير التعليم العالي يستقبل سفير جورجيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون العلمي بين البلدين

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، ميخائيل تيجيشفيلي، القائم بأعمال سفير جورجيا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد عبدالغفار، خلال اللقاء، ما تتسم به العلاقات "المصرية - الجورجية" من خصوصية تاريخية، وحرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون العلمي المُشترك بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للطلاب الجورجيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كل العقبات التي تواجههم، فضلا عن توفير أفضل مُناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، خلال فترة دراستهم بمصر.

وناقش اللقاء عددًا من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين بشأن تبادل الطلاب والاعتراف بالشهادات؛ حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الضوابط والشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات للاعتراف بالجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه الكامل على مصلحة الطلاب.

وأعرب سفير جورجيا بالقاهرة عن تقدير شعبه وحكومته لمصر، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة على كل الأصعدة خصوصًا التعليمية والتكنولوجية.

حضر اللقاء الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.