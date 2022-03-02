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رئيس "القومي للمرأة" تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب

11:43 م الأربعاء 02 مارس 2022
رئيس "القومي للمرأة" تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب

الدكتورة مايا المرسي

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كتب- مصراوي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، وياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية (APDA)، والدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسادة رؤساء اللجان بمجلس النواب وممثلي المجالس النيابية والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن المنتظر ان يقوم ممثلي المنتدى من برلمانيين من الدول الغربية والأسيوية والأفريقية بزيارة إلى المجلس غدًا الخميس 3، للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة .

مايا مرسي منتدى البرلمانيين العرب حنفي جبالي عبدالهادي القصبي

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