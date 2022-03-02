محمد عبد الحافظ ناصف رئيسا لإدارة الشعب واللجان بـ "الأعلى للثقافة"

مصراوي

أصدر الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، قرار رقم 87 لعام 2022 بتكليف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك بجانب عمله اعتبارا من 1 مارس الحالي.

الجدير بالذكر أن الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ولد فى مدينة المحلة الكبرى عام 1967 حصل على بكالوريوس تربية- قسم لغة إنجليزية عام 1989 جامعة طنطا وحاصل على دراسات عليا في التربية المستمرة - بعثة من وزارة التربية والتعليم عام 1996.

أدار الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، عشر إدارات عامة و عالية وممتازة في الإدارة العليا منذ عام 2009 وحتى الآن منها فرع ثقافة القليوبية وإقليمي شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ونائب ورئيس رئيس الهيئة العامة قصور الثقافة، ثم تم انتدابه للمجلس الأعلى للثقافة وأدار أربع إدارات مركزية منذ عام 2015 وهي الشؤون الأدبية والمسابقات، وشؤون المجلس الأعلى للثقافة، والشعب واللجان الثقافية، و أخيرا المركز القومى لثقافة الطفل .