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السيسي عن اشتراطات البناء: المواطن بتاعنا وماحدش عايز يأذيه

12:11 م الأربعاء 02 مارس 2022
السيسي عن اشتراطات البناء: المواطن بتاعنا وماحدش عايز يأذيه

الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية

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كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعَي الإسكان والطرق بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر، اليوم الأربعاء: البرلمان لازم يساعدنا في اللي احنا بنعمله، المواطن ده بتاعنا ومحدش عايز يأذيه، لما نييجي نقول اشتراطات البناء، الناس بتفكر إننا عايزين نضايقهم.

وأضاف السيسي: واحد يقول أنا لو مكاني ماحدش يبني تاني، فيه نقاش كبير على الاشتراطات وأنا باسمع وباشوف، احنا مش هنزايد، لو الموضوع عايز شرح نشرح، لازم يكون فيه صيغة يا دكتور مصطفى، الاشتراطات مش ضد الناس، ولو وزير الإسكان قال لي عايز برنامج 100 ألف شقة للقاهرة والجيزة، أنا موافق، احنا مش هنسيب الناس كده.

وعقب عاصم الجزار وزير الإسكان، قائلًا: نسبة تعويضات نزع الملكية تساوي ضعف تكلفة المشروع.

الرئيس السيسي مشروعات الطرق مشروعات الإسكان

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