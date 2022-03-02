أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

برواتب تصل لـ 3500 جنيه.. بدء قبول طلبات الراغبين في العمل بفنادق البحر الأحمر

12:15 م الأربعاء 02 مارس 2022
برواتب تصل لـ 3500 جنيه.. بدء قبول طلبات الراغبين في العمل بفنادق البحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوى العاملة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات الراغبين في العمل في مجال الفندقة بالبحر الأحمر من اليوم وحتى 15 مارس الجاري على 95 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 3500 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إن الوظائف المطلوبة هي: مضيف، عامل مغسلة، ومساعد مضيف، وفني نقاش، طباخ أول، وطباخ ثان، وعامل مناطق عامة ، وعامل تجهيز وتحضير، ومشرف وردية بكافتيريا، وفرد أمن، مشرف غرف، وعامل مخازن، ومضيف بار، وكهربائي، وعامل نظافة أماكن عامة، وعامل كافتيريا، ومنقذ، وعامل زراعي، وعامل سكن، وموظف استقبال، وفني تبريد وتكييف، وفني معدات.

ودعا مدير المديرية، الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل شارع 47 بمدينة مرسى علم البحر الأحمر.

القوى العاملة محمد سعفان طلبات التعيين طلبات العمل البحر الأحمر مجال الفندقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بقطاعي الإسكان والطرق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا