بالصور.. الأطباء تكرّم رواد الطب في مصر

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمود بكار:

شهدت الاحتفالية التي نظمتها نقابة الأطباء بمقر دار الحكمة بالقاهرة؛ لمناسبة يوم الطبيب المصري الـ 44، تكريما خاصا لعدد من الأطباء الذين تركوا بصمة في مهنة الطب.

وقال الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن احتفالية هذا العام شملت تكريم الأطباء والطبيبات بحسب محاور مختلفة حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وكذلك سيتم تكريم أسماء شهداء النقابيين مثل الدكتور مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط السابق والدكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية السابق إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يأثروا العمل النقابي مثل الدكتور أسامة عبد الحي والدكتور نجوى الشافعي.

كما تم تكريم أسماء شيوخ المهنة الراحلين مثل الدكتور فاروق مراد والدكتورة رجاء طه أحمد منصور وكذلك تكريم شيوخ المهنة مستمري العطاء مثل الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي والدكتور جمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء والتوليد إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة.