القوى العاملة: تعيين 7353 منهم 79 "قادرون باختلاف" بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 7353 شابا، منهم 79 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وبحسب بيان للقوى العاملة، اليوم الخميس، بلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 22795 شابا منهم 431 "قادرون باختلاف"، وتوفير 1823 فرصة عمل منهم 49 "قادرون باختلاف"، واستخراج 2966 شهادة قياس مستوى المهارة، و3006 رخص مزاولة الحرفة.

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية -في مجال تراخيص عمل الأجانب- استخرجت 247 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 180 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن شهر فبراير الماضي، أن المديرية تلقت 1170 شكوى، منها 229 شكوى تم تسويتها وديا وإحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 184 شكوى وإحالة 24 شكوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقت 540 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منح رعاية لتلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا تمثلت في 44 منحة مولود جديد بإجمالي 90 ألف جنيه، و13 منحة زواج بمبلغ 39 ألف جنيه، و12 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 24 ألف جنيه، وصرف منحة وفاة عامل لأسرة بإجمالي 10 آلاف جنيه، وصرف 20 ألف جنيه لعمل 4 عمليات جراحية كبرى لـ 4 عمال ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 183 ألف جنيه لـ 65 عاملا من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 383 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 595 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 696 شكوى وتسوية 406 شكاوى منها، وتبقت 290 شكوى تحت البحث والدراسة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 145 منشأة، وإعادة التفتيش على 285 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 117 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 32 حملة تفتيشية، ومنح 33 رخصة، وبحث 3 شكاوى، فضلا عن عقد 15 ندوة توعية.