فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان

كتب- أحمد جمعة:

انطلقت، قبل قليل، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، على نصف مقاعد عضوية النقابة العامة، والمقاعد الفارغة بالقطاعات، ونصف مقاعد الفرعيات.

وتجرى الانتخابات حتى الخامسة عصرا، على أن يلي ذلك إجراء عمليات الفرز.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، فوق سن 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات بورسعيد، والإسماعيلية، وأسيوط، والمقاعد الشاغرة فوق السن، وتحت سن 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 211 لسنة 1970.

وأظهرت الكشوف النهائية للانتخابات ترشح 13 عضوا لعضوية النقابة العامة تحت سن 15 سنة، فيما بلغ عدد مرشحي العضوية فوق السن 7 مرشحين، ويختار الناخب 3 أعضاء فوق السن و3 تحت السن، فيما ترشح 4 لعضوية النقابة عن منطقة شمال الصعيد تحت السن، و2 لجنوب الصعيد تحت السن.

وأوضحت كشوف الانتخابات التي جرى إعلانها بعد غلق باب الطعون والتنازلات، والانتهاء من استقبال الأوراق الواردة بالبريد، ومرشحين لمقعد تحت السن عن منطقتي القاهرة والجيزة، وشرق الدلتا، و2 لعضوية النقابة عن غرب الدلتا فوق السن.

كما ترشح 4 أعضاء بالنقابة لعضوية المجلس عن منطقة وسط الدلتا تحت السن، فيما فاز 21 عضو على مجالس الفرعيات، قبل بدء الانتخابات (بالتزكية)، وذلك حسب القوائم النهائية التي اعلنتها لجنة الانتخابات التي شكلتها النقابة العامة.