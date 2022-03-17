ضبط حلوى مُخدرة وماريجوانا مع راكب أجنبي بمطار القاهرة الدولي

كلنا في ظهر الدولة.. أبو هميلة: ائتلاف من أجل مصر نموذج يحتذى به

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أجنبيا من أصل عربي حاول تهريب مخدر الماريجوانا وأكياس بها قطع حلوى من نفس المخدر، وذلك فور وصوله من المغرب، أخفى المضبوطات داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور لها وتم ضبطه واحالته للنيابة.

أثناء انهاء إجراءات ركاب الطائرة المغربية القادمة من الدار البيضاء، استوقف تامر عبد الله مأمور الجمرك راكبا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات، وقام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، مما أسفر عن ضبط كمية من مخدر الماريجوانا وأكياس بها ٧٥ قطعة حلوى من نفس المخدر.

وأمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة.