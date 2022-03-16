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بعد غلقه أمام المصلين.. أحدث صور لأعمال تطوير مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

07:57 م الأربعاء 16 مارس 2022
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
  • عرض 15 صورة
    أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين
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كتب- محمد نصار:

أغلقت وزارة الأوقاف، مسجد الإمام الحسين بن علي رضي بالقاهرة، بسبب أعمال التطوير.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر غلق مسجد الإمام الحسين، بمنطقة الحسين بالقاهرة، غلقا كليا، نظرا لأعمال الصيانة والترميم داخل المسجد، وذلك بحسب مصدر مطلع بوزارة الأوقاف.
وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، لمصراوي، أن سبب غلق مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه يعود لأعمال الترميم التي يشهدها المسجد منذ فترة.
وأشار المصدر إلى أن غلق المسجد مستمر لفترة طويلة، لافتا إلى أنه لن يتم أداء الصلاة فيه خلال شهر رمضان.
وينشر "مصراوي" صور لأعمال التطوير التي تتم بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

مسجد الحسين تطوير المساجد وزارة الأوقاف
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