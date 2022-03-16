أمين عام مجلس النواب يستقبل مدير عام الجمعية الوطنية المجرية

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استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، الأربعاء، بمكتبه الدكتور جورج شوخ مدير عام مكتب الجمعية الوطنية المجرية والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

وأكد المستشار أحمد مناع على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية - المجرية على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مرحبا بتلك الزيارة، والتي تأتي للبناء على ما تم خلال الزيارة الأخيرة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للمجر والذي تم الاتفاق خلالها على استثمار الطفرة الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون البرلماني المصري - المجري.

واستعرض المستشار مناع نظام العمل داخل الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، والدور الذي تقوم به في دعم أعمال مجلس النواب التشريعية.

من جانبه، عبر الدكتور جورج شوخ مدير عام مكتب الجمعية الوطنية المجرية عن بالغ اعتزازه وتقديره لهذه الزيارة والتي تُمثل انعكاساً مهماً للعلاقات الايجابية والتاريخية بين مصر والمجر، كما ناقش المسئول البرلماني المجري مع أمين عام مجلس النواب طرق تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للبرلمانين المصري والمجري، فضلاً عن تبادل الخبرات بينهما في المجال البرلماني.

عقب اللقاء، اصطحب المستشار أحمد مناع الضيف المجري والوفد المرافق، في جولة داخل أروقة مجلس النواب شملت القاعة الرئيسية للمجلس، كما تضمنت الجولة شرح لتاريخ مجلس النواب خلال زيارة مُتحف المجلس وكذا تم تفقد مكتبة مجلس النواب.