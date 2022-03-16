ننشر أسعار البيض اليوم الأربعاء في البورصات
كتب- أسامة علي:
حققت أسعار البيض ثباتا، اليوم الأربعاء، وذلك بحسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية.
وننشر الأسعار حسب بورصات البيض، في ما يلي:
(1) إنشاص (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)
(2) ميت غمر: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)
(3) الزراعي (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)
(4) الصحراوي: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)
(5) البنا (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)
(6) رشاد حمزة: (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)
(7) الصالحية: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض:00.00)
(8) قويسنا: (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)
(9 (الأحمر: (53.50) - سعر المستهلك أحمر (57.00).
يُذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب منذ يناير الماضي حتى الآن ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.
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