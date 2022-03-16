ننشر أسعار البيض اليوم الأربعاء في البورصات

كتب- أسامة علي:

حققت أسعار البيض ثباتا، اليوم الأربعاء، وذلك بحسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية.

وننشر الأسعار حسب بورصات البيض، في ما يلي:

(1) إنشاص (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

(2) ميت غمر: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

(3) الزراعي (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

(4) الصحراوي: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض: 51.00)

(5) البنا (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)

(6) رشاد حمزة: (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)

(7) الصالحية: (الأحمر: 53.00)- (الأبيض:00.00)

(8) قويسنا: (الأحمر: 53.50)- (الأبيض: 51.50)

(9 (الأحمر: (53.50) - سعر المستهلك أحمر (57.00).

يُذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب منذ يناير الماضي حتى الآن ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.