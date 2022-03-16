القوى العاملة: تحصيل 191 ألف جنيه مستحقات 16 عاملا وورثة عمال توفوا بالأردن

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية (عمان) حصل على مستحقات 16 عاملا وورثة عاملين مصريين توفوا بالأردن، وذلك بإجمالي 12 ألفاَ و206 دولارات بما يعادل 191 ألفا و498 جنيهاً .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة معاشات ورثة المتوفين ومستحقات 16 عاملا بالأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .

من جهته، أكد طلعت السيد محمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى "سالم.ر.م.ع" للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتم إنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن .

و أضاف أنه تم أيضا تحويل مستحقات ورثة المواطن المتوفى "وهبي.ت.ح" بحصول أرملة وابنة المواطن المتوفى على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجمالي 196 دولار شهريا ما يعادل 3 آلاف و70 جنيها شهريا، بالإضافة للرصيد المتجمد دفعة واحدة بإجمالي 4618 دولارا ما يعادل 72 ألفا و450 جنيه تقريبا.

وأوضح أن ورثة المواطن المتوفى "عاصم.ح.أ" حصلوا على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجمالي 44 دولاراً شهريا ما يعادل 685 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد كدفعة واحدة بإجمالي 394 دولارا ما يعادل 6 آلاف و183 جنيها تقريبا.

ولفت إلى أنه تم تحصيل مستحقات المواطن "أحمد.ح.أ.ع" دفعة واحدة بقيمة 419 دولاراً بما يعادل تقريبا 6570 جنيها تقريبا، وذلك كونه غادر الأردن نهائيا وله اشتراكات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما تم حل شكوى عمالية جماعية لـ15 مواطنا مصريا يعملون في محطة تزويد وقود سيارات، وذلك بتحصيل مستحقاتها المالية بقيمة 6535 دولارا، ما يعادل 102 ألف و540 جنيها مصريا تقريباً، كما تم استرداد جوازات سفر العمال وتسوية أوضاعهم العمالية.