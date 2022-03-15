نائب وزير الإسكان: الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في تطوير القطاع العقاري رغم التحديات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في قطاع التطوير العقاري، خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الكبرى، وأبرزها جائحة " كورونا "، مشيراً إلى اهتمام الدولة في دعم القطاع الخاص في كل القطاعات، وكذا القطاع العقاري، وتأتي مشاركة الوزارة في جناح معرض "Mipim" هذا العام جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص لتؤكد هذا التوجه.

جاء ذلك خلال كلمتة بمعرض "Mipim" المقام حالياً بمدينة "كان" الفرنسية.

وخلال كلمته التي حضرها كريستوف شوبر، رئيس المعرض، دعا المهندس خالد عباس مسئولي المعرض لإقامة دورة له في مصر، مؤكداً اهتمام الدولة بهذا القطاع، وبجذب استثمارات من الخارج له، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة ستشجع الكثيرين على ضخ استثماراتهم، والدولة لديها فرص واعدة في هذا القطاع.

وأشاد نائب وزير الإسكان بتنظيم المعرض، مؤكداً حرص الوزارة على المشاركة بعد عودته من التوقف بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المعرض فرصة جيدة لعرض المشروعات والتجارب المختلفة، ولقاء الصناديق العقارية والمستثمرين العقاريين.

من جانبه عبَّر كريستوف شوبر، عن سعادته بالمشاركة المصرية في المعرض، مشيداً بالجناح المصري الذي يضم عدداً كبيراً من المشروعات المتميزة، ومؤكداً أنه سيدرس مع مسئولي المعرض فكرة إقامته في مصر، خاصةً في ظل التقدم الواضح الذي تم في قطاع التطوير العقاري في مصر، خلال السنوات الأخيرة.