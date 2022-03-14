جيل غير تقليدي.. برلمانيون يطالبون باستراتيجية قومية ترسم ملامح استدامة الوعي الوطني

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا، بشـأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة.

وقال نصير إن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، وإن من أخطر التحديات الخارجية يأتي تحدي الغزو الثقافي وتغيير الوعي الوطني، الذي يستهدف تفكيك المجتمع ومؤسسات الدولة.

وأضاف النائب أن الحروب بالوكالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعبت دوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في اندلاع ثورات بهدف تكدير مقدرات الشعوب.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأن مصر خاضت منذ عام 2013 معركة كبيرة لاستعادة الدولة من مختطفيها، وأرست قواعد الدولة الجديدة وأصبحت نموذجًا يحتذى به محليًّا وعالميًّا.

وأكد نصير ضرورة وجود خطط طموحة لاستدامة الوعي الوطني، مشيرًا إلى أن من ضرورات الأمن القومي بالبلاد أن تكون لدينا استراتيجية ورؤية قومية ترسم ملامح استدامة الوعي الوطني .

وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الحديث عن الوعي والانتماء بعبارات إنشائية سهل، بينما التنفيذ على الأرض والتطبيق العملي ليس بهذه السهولة.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة العامة، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس طارق نصير، بشأن جهود وزارتي الشباب والأوقاف بشأن استعادة الوعي: "نتحدث عن جيل غير تقليدي يتلقى المعلومة في ثانية لا يمكن السيطرة عليها".

ولفت النائب إلى أن جيل الشباب ليس كالأجيال السابقة التي كانت تعتمد في المعلومات على الإعلام وقنوات التليفزيون، مشددًا على دور السوشيال ميديا وتأثيرها.

وقال إن إقناع الشباب يتطلب أساليب غير تقليدية، مضيفًا: "كانت الأسرة لها دور كبير ولديها وقت لتربية نشء، ومع الظروف الوضع تغير، ليس مصر ولكن العالم كله.. لم يعد الوقت متاحاً لدى الأسر لإعطاء هذه التربية".

وأكد رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام لمجلس الشيوخ، محمود مسلم، ضرورة وضع استراتيجية للوعي تتشارك فيها المؤسسات الشبابية والثقافية، قائلًا إن "الإعلام دوره نشر الحقائق، بينما تغيير القناعات يتم عبر الاتصال المباشر في المسجد والكنيسة والمدرسة ومراكز الشباب".

واختتم مسلم: "نحتاج إلى جهد حكومي؛ لأن قضية الوعي أساس للحفاظ على ما تم من إنجازات، في بلدنا القوى الناعمة المصرية قادرة عليها بشرط أن تضع لها استراتيجية".

وقال عضو مجلس الشيوخ يوسف عامر إن الوعي يحتاج إلى انضباط الفكر الديني، من خلال تحقيق مقاصد الشريعة ورعاية مصالح الناس، بحيث تكون عينًا على مقاصد الشريعة وعيناً على مصالح الناس.

وأكد عامر أهمية التوعية من خلال أساليب ووسائل مختلفة تناسب الفئات العمرية المختلفة.