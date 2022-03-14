وكيل ورئيس دفاع "الشيوخ": حروب الجيل الرابع تتطلب المواجهة.. ولا بد من تحديث الخطاب الديني

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة تواجه تحديات تتعلق بحروب الجيل الرابع وحروب السوشيال ميديا؛ الأمر الذي يتطلب مواجهتها عبر آليات متعددة؛ ومنها الإعلام.

ودعا أبو شقة إلى مواجهة التطرف وتحديث الخطاب الديني بشكل متطور؛ بما يحقق المصلحة الدولة العليا ويواجه تحديات المشكلة السكانية.

وقال اللواء أسامة منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: "لقد كثفت لجنة الدفاع والأمن القومي فكرها وجهودها للدراسة العلمية الشاملة والمتضمنة كل المجالات التي تؤسس عليها قواعد بناء الجمهورية الجديدة في مصر الحديثة، والتي يأتي في مقدمتها وأهم ركائزها الوعي بمشتملاته؛ حيث يعزز الوعي والفهم والمعرفة كل معاني الانتماء الوطني والذي يتمثل في أن تلتف الأمة الوطنية حول هدف وغاية واحدة على قلب رجل واحد تعلو فيه قيم ومبادئ وتتجسد فيه كل معاني حب الوطن والتضحية والفداء من أجل أن يبقى هذا الوطن عزيزاً كريماً .

وقال منتصر خلال الجلسة العامة إن تعزيز الوعي والانتماء الوطني يتجسد فيه كل مقومات ودعائم الأمن القومي حيث يشمل الأمن القومي كل مناحي الحياة في وطننا العزيز؛ فالقضية السكانية والتعليم والصحة والتنمية والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا والثقافة والمعرفة والشباب والرياضة والمرأة والتنمية المستدامة والتعمير والبناء والتحول الرقمي والزراعة والطرق والمحاور والإعلام كلها ذات أهمية حيوية للأمن القومي .

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "إن قضية تعزيز الوعي والانتماء الوطني تظل قضية الأمس واليوم وغداً؛ نظراً لارتباطها الوثيق بمسيرة عملنا الوطني في الفترة الراهنة وتوجهاتنا نحو بناء الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة" .

وتابع منتصر: "لقد ركزت القيادة السياسية جهودها المضنية عبر السنوات الماضية على تثبيت دعائم الدولة الوطنية، وأكد رئيس الجمهورية كل معاني المواطنة والوطنية، وتعزيز الوعي والانتماء الوطني والعمل الجاد والجهد العظيم في كل المجالات في منظومات متكاملة وتظل المشروعات القومية، والتنمية المستدامة، والحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ظروف إقليمية وعالمية غاية في التعقيد شاهداً على هذه الإنجازات العظيمة.