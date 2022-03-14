خطوة إيجابية.. "زراعة الشيوخ" تشيد بتوجيهات السيسي بشأن حافز توريد القمح

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح، تمثل خطوة إيجابية من الدولة في التعامل مع أزمة القمح في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار القمح عالميًّا.



وأضاف الجبلي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن ذلك الحافز من شأنه تشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من محصول القمح هذا العام، أكثر من المعتاد، وبالتالي تأمين احتياجات البلاد من القمح في الفترة المقبلة.



وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أهمية فكرة الحوافز والدعم والمساندة للفلاح بهدف تشجيعه على زيادة الإنتاج، موضحاً أن الفلاح هو العمود الفقري لقطاع الزراعة وبالتالي أي دعم أو حافز يقدم له، يصب في النهاية في زيادة الإنتاج وبالتالي مصلحة الدولة.



ودعا الجبلي الحكومةَ إلى إعداد عدد من الحوافز التشجيعية للمزارعين في بعض الزراعات التي تحتاج إليها الدولة، بما يحقق مصلحة الطرفين؛ الفلاح والدولة.



ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى توعية المزارعين بمثل هذه الحوافز وكيفية الاستفادة منها وتحقيق أعلى هامش ربح من الزراعات.



وأكد الجبلي أن الرئيس السيسي يبذل جهودًا كبيرة في قطاع الزراعة والري، يستهدف من خلالها زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل المهمة، عبر التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وكذلك مشروع تبطين الترع الذي يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع دون فقد أو تلوث، ما يضمن زيادة الإنتاج وجودة عالية للمحاصيل، بالإضافة إلى غيرها من المشروعات القومية في القطاع الزراعي .