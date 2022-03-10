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من الصعيد للمدينة المنورة.. الأزهر الشريف يحيي ذكرى وفاة سيد طنطاوي "فيديو"

05:07 م الخميس 10 مارس 2022
من الصعيد للمدينة المنورة.. الأزهر الشريف يحيي ذكرى وفاة سيد طنطاوي "فيديو"

ذكرى وفاة سيد طنطاوي

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كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، مقطع فيديو عن السيرة الذاتية لشيخ الأزهر الراحل، الدكتور محمد سيد طنطاوي، في ذكرى وفاته

وقال الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "من طما" بصعيد مصر إلى البقيع بالمدينة المنورة، رحلة حياة قاربت 82 عامًا، عاش فيها مشغولًا بالقرآن.

وأضاف الأزهر الشريف أن ذلك يأتي تزامنا مع ذكرى رحيل الإمام الأكبر فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، والذي توفي في مثل هذا اليوم بتاريخ 10 مارس 2010.

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