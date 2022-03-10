800 جنيه شهريا.. ضوابط صرف حافز رياض الأطفال بالأزهر "مستند"



كتب- محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط صرف حافز معلمي وموجهي ومديري رياض الأطفال والتعليم الابتدائي حتى الصف الرابع بواقع 800 جنيه شهريا للفئات المستحقة.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على الضوابط التالية:

1- تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها في العام الدراسي السابق "2020 - 2021".

2- يصرف الحافز للمستحقين اعتبارا من بداية العام المالي "2021 - 2022" وموافاتنا بحالة الصرف الفعلي.

3- أن يكون المستحق على رأس العمل، وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتديا للعمل بها.

4- أداء المستحقين النصاب القانوني للمعلم، وعدم ترك معلم بدون جدول، أو إعطاؤه جدولا أقل من نصابه، ويشترط لصرف الحافز اكتمال (أو ورش عمل تدريبية معدة بمعرفة إدارة التدريب التربوي بالمنطقة تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية)، واستيفاء المعلم نصابه، وفي حالة عدم استكمال النصاب لقلة عدد الفصول يتم استكمال نصابه من رياض الأطفال إلى الصف الثالث، والنصاب القانوني للمعلم وأدائه داخل فصول الصفوف المستحقة لصرف الحافز يجدول معتمد من شيخ المعهد، ويتحمل شيخ المعهد مسؤولية تنفيذ ذلك بكل دقة.

5- يتم تسجيل المعلمين الذين ينطبق عليهم البند السابق بمعهدهم، والمعلم المنتدب لتكملة النصاب في معهد آخر يتم تسجيله بمعهده الأصلي.

6- يتم تسجيل معلمي اللغة الإنجليزية والقرآن الكريم والتربية الرياضية في كشف مستقل، على أن يكون جدول حصصه من رياض الأطفال إلى الصف الرابع - بالنسبة للمعلمين الذين يؤدون جزءا من نصابهم بالصف الرابع أو بشكل كامل يكونون من المعلمين المتخصصين والحاصلين على التدريبات.

7- في حالة ندب المعلم جزئيا لمعهد آخر لاستكمال النصاب وسد العجز، وكان جدول حصصه في معهده الأصلي داخل المنظومة رأي من رياض الأطفال إلى الصف الرابع) فمن الأولى أن يسند له حصص من رياض الأطفال إلى الصف الرابع في المعهد المنتدب إليه فقط حتى يستحق صرف الحافز كاملا، وعلى شيخ المعهد مخاطبة المعهد المنتدب منه المعلم بأيام الغياب وجدول حصص المعلم رسميا، ويتم الصرف من معهده الأصلي.

8- في حالة عدم استكمال المعلم للنصاب القانوني للصرف داخل المنظومة يصرف بنسبة الحصص الفعلية.