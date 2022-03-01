أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

لحاجزي شقق الإسكان بالطرح الجديد.. احذر 5 حالات لإلغاء التخصيص

07:30 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 8 مارس الجاري، استقبال طلبات الحجز لشقق الإسكان المتوسط والذي يضم شقق سكن مصر وجنة ودار مصر بـ15 مدينة جديدة.

يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروتي اضغط هنا ، حيث يتم توفير وحدات سكنية في ضوء مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

ويوجد 5 حالات لإلغاء تخصيص شقق دار مصر وسكن مصر وجنة، في الطرح الجديد وذلك في الحالات التالية:

- عدم استكمال سداد مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد.

- عدم التعاقد أو استلام المتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خلال الفترة المحددة بكراسة الشروط.

- عدم استكمال الإجراءات اللازمة عند تعليق أو رفض الطلب لدى صندوق الإسكان الاجتماعي او جهة التمويل العقاري خلال 30 يوم عمل.

- عدم الالتزام والمخالفة لأي شرط أو بند من البنود الواردة بالإعلان أو كراسة الشروط

- بناء على طلب المخصص له الشقة.

اقرأ أيضًا:

- 3308 وحدة بـ9 مدن.. أسعار شقق سكن مصر بالطرح الجديد

- تصل 1.3 مليون جنيه.. ننشر سعر أقل وأعلى شقة بمشروع دار مصر في 7 مدن

شقق الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي شقق سكن مصر شقق دار مصر

الخبر التالى:

البطاقات والدعم و السيارات.. 11 رسالة جديدة من وزير التموين للمواطنين - فيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التطبيق بدأ.. ننشر قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر- مستند

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا