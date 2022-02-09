الجيزة: رفع 120 طن مخلفات صلبة وتراكمات أتربة بقرية برطس بأوسيم

07:24 م الأربعاء 09 فبراير 2022
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كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة رجال قطاع النظافة بالمدينة ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية لقرية برطس، أعمال لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات الأتربة بنطاق المركز.

وبحسب بيان اليوم، تم رفع أكثر من "120 طن تقريباً" مخلفات صلبة وتراكمات الأتربة من (المنطقة العسكرية بطريق العربي) بنطاق وحدة برطس بمركز أوسيم إلى المقالب العمومية، ورفع كافة المخلفات.

وتابعت المحافظة: جار العمل المستمر للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أوسيم.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، وتحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

مخلفات صلبة قرية برطس الجيزة رفع المخلفات

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