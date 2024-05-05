"زغللة العين".. الصحة تحدد أعراض تسمم "الفسيخ" (تصرف بهذه الطريقة)

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض المُحتمل ظهورها حال الإصابة بتسمم الفسيخ الناتج عن تناول الأسماك المملحة، تزامنًا مع الاحتفال بشم النسيم.

وقالت وزارة الصحة إن تلك الأعراض تشمل:

* زغللة العين

* إزدواجية الرؤية

* ارتخاء الجفون

* جفاف الحلق والحنجرة

* يتبعهم صعوبة في النطق

* صعوبة في البلع

* الإحساس بالدوار

* ضعف العضلات

وأكدت الوزارة أنه حال ظهور تلك الأعراض، ينبغي التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل "البتيوليزم" بالمجان.

ونصح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، بتجنب تناول الفسيخ قدر الإمكان، والتأكد من نظافة الأسماك، والشراء من أماكن موثوقة، مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال الاشتباه في الإصابة بالتسمم الغذائي، أو الاتصال بمركز خدمات الطوارئ 137.

وأشار إلى أن أعراض وعلامات التسمم الغذائي الذي ينتقل بعد تناول الطعام ما بين 12 و36 ساعة، وفي بعض الأحيان قد تمتد الأعراض لأيام.

كما نصح "قنديل" بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى، وللحوامل والأطفال، مؤكدا على أهمية تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.