لميس الحديدي تعلن تأجيل موعد حلقة "كلمة أخيرة" غدًا لما بعد المباراة

11:00 م السبت 05 فبراير 2022
لميس الحديدي تعلن تأجيل موعد حلقة "كلمة أخيرة" غدًا لما بعد المباراة

لميس الحديدي

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كتب- مينا غالي:

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن تأجيل موعد حلقة يوم غد الأحد من برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON" لما بعد مباراة منتخبي مصر والسنغال.

قالت الحديدي خلال حلقة اليوم من البرنامج: "مش هنطلع في موعدنا، بعد الماتش، كلنا عاوزين نتفرج عليه وأنا كمان ونتمنى نظهر ومنتخبنا فائز ومحقق لقب البطولة".

أكملت الإعلامية: "كلنا هننتظر عشان كده ستكون الحلقة بعد المباراة مباشرة أيًا كان وقت إنتهاء المباراة سواء كانت ستحسم في شوطين أو أشواط إضافية، وأيًا كانت النتيجة".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وحال فوز "الفراعنة" فإنه سيحقق للمرة الثامنة في تاريخه اللقب، والأولى منذ 2010، بينما يتطلع منتخب السنغال لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بالبطولة.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.

لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة المنتخب الوطني منتخب مصر

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