محافظ الجيزة يكشف توقعاته بشأن مباراة مصر والسنغال

12:30 ص الأحد 06 فبراير 2022
محافظ الجيزة يكشف توقعاته بشأن مباراة مصر والسنغال

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

توقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة مباراة مصر والسنغال، المقررة اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وقال المحافظ، خلال حديثه إلى "مصراوي": "أتوقع فوز المنتخب المصري غدًا".

من المقرر أن يلتقي المنتخب مع نظيره السنغالي، غدًا الأحد، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب وطموحات للتتويج باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

أحمد راشد مباراة مصر والسنغال منتخب مصر الجيزة

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