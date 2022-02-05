محافظ القاهرة يتابع أعمال توسعة نفق زهراء المعادي​

11:14 ص السبت 05 فبراير 2022
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، أعمال التوسعات الجارية بنفق زهراء المعادي والذي يربط المعادي بزهراء المعادي والأوتوستراد.

يأتي ذلك ضمن الأعمال التي تنفذها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.

رافق محافظ القاهرة في جولته اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ورئيس حي البساتين.​

محافظ القاهرة نفق زهراء المعادي? خالد عبدالعال

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