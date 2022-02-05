شعراوي: "صوتك مسموع" استقبلت 81 ألف شكوى.. وحل 96,6% منها

كتب- محمد نصار:

ناقش اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، نتائج التقرير الذي تلقاه عن نتائج عمل مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يناير، حيث شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية؛ مما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقي وصوتهم مسموع بالفعل.

يأتي ذلك في ضوء تأكيد اللواء محمود شعراوي، على أن مبادرة "صوتك مسموع" تعد أحد أهم الملفات المهمة التي يحرص على متابعتها يوميا ويتابع تقاريرها بصورة مستمرة؛ لما لها من دور مهم في جعل المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً في منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار موارد الدولة ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التي تقوم بها وإعطاء المواطن الحق في تقديم مقترحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين.

وأكد شعراوي على أن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات استقبلت حتى الآن أكثر من 430 ألف رسالة عبر كل وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أو رقم "واتس آب" أو الخط الساخن أو الإيميل، وتضمنت الرسائل 81 ألف شكوى، نجحت المبادرة في حل عدد 78,4 ألف شكوى بنسبة 96,6%، وجار حل 572 شكوى، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها على الفور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضا المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر يناير ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 1476 شكوى، وتليها الإشغالات 892 شكوى، ثم مخالفات البناء 110 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 82 شكوى، والفساد 9 شكاوى، والتي تمت إحالتها جميعاً إلى الجهات المعنية بالمحافظات؛ للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى الشكاوى التي تلقتها المبادرة بشأن مبادرة "حياة كريمة" والتي بلغ عددها 40 شكوى .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتاً إلى أن خدمة "واتس آب" تلقت خلال شهر يناير نحو 11 ألف رسالة؛ منها 2181 شكوى تم حل 1747 شكوى بنسبة 80% وجار حل 434 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على "فيسبوك" والتي يتابعها أكثر من 69 ألف شخص فورد إليها 405 شكاوى تم حلها بنسبة 68,9%، أما البريد الإلكتروني للمبادرة فاستقبل 23 شكوى، وتلقى الخط الساخن 494 اتصالاً تليفونياً من المواطنين تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد إلى المبادرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يعد دليلاً على ثقة المواطنين بـ"صوتك مسموع" نتيجة تفاعل فرق العمل التي تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسي بالوزارة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى وسرعة حلها، بالإضافة إلى اختلاف المبادرة عن أية آلية سابقة لاستقبال شكاوى المواطنين، نظراً لاعتمادها على أبسط الطرق غير التقليدية لتلقي الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ خصوصاً فيسبوك وواتس آب، للتيسير على المواطن وسرعة الاستجابة لشكواهم.

ولفت شعراوي إلى أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التي تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم في الاستجابة لشكواهم مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم بها، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.

ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات ميدانية للتأكد من حل جميع الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك، مشيراً إلى أن فرق عمل المبادرة في المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة على كل المستويات المحلية يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولاً بأول، ومتابعتها والتواصل مع أصحابها، وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي بذلتها فرق عمل المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات للوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "واتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo ، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg​