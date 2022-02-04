القومي للترجمة يناقش "قاطرة التقدم" للدكتور جابر عصفور

09:50 م الجمعة 04 فبراير 2022
القومي للترجمة يناقش "قاطرة التقدم" للدكتور جابر عصفور

إيناس عبد الدايم

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(مصراوي):

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يناقش المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى كتاب "قاطرة التقدم.. الترجمة ومجتمع المعرفة" للراحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق ومؤسس المركز القومى للترجمة وذلك فى السادسة مساء الأربعاء 9 فبراير عبر تطبيق زوم وبحضور كل من الدكتور محمد الشحات، الدكتور عماد أبو غازى، الدكتور عادل ضرغام.

يتناول الكتاب ظروف تأسيس المركز القومى للترجمة وحكاية خروجه إلى النور حيث كان من أسبابها لجوء البعض إلى الترجمات الحرفية المشوهة في بعض الأحيان، كما يستعرض خبرات الدكتور جابر عصفور في الأدب الإنجليزي والألماني والفرنسي، ورأيه في عملية نقلها إلى اللغة العربية إلى جانب رؤية الراحل للترجمة بشكل عام وعلاقتها بالثقافة والتقدم.

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إيناس عبد الدايم جابر عصفور وزارة الثقافة

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