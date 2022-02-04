الفاو و"الزراعة" توقعان مشروعين لزيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام

06:38 م الجمعة 04 فبراير 2022
الفاو و"الزراعة" توقعان مشروعين لزيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام

الفاو و''الزراعة'' توقعان مشروعين لزيادة إنتاجية ا

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كتب– أسامة علي:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية الإدارة المستدامة للمياه والإنتاج الزراعي المراعي للتغذية، فضلاً عن الاستخدام الفعال والمنضبط للمياه والمدخلات الأخرى، إلى جانب السعي لتطبيق استراتيجيات وخطط لزيادة إنتاجية مزارع الألبان الصغيرة عن طريق النهوض بالتربية والتغذية وتطوير الأمن الحيوي.

جاء ذلك خلال حضوره لتوقيع مشروعين جديدين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يتم تنفيذهما بالتعاون مع وزارة الزراعة، المشروع الأول بعنوان زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعي المستدام "المراعي للتغذية" وتحسين الأمن الغذائي، فيما يأتي المشروع الثاني تحت عنوان "تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي اللبن والألبان في قرى الريف بالبحيرة والمنيا".

الفاو منظمة الأغذية والزراعة وزارة الزراعة إنتاجية المياه الإنتاج الزراعي

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