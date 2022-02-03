وزير الزراعة يلتقي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "دواجن الوطنية" السعودية

كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالكريم النهير، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة شركات دواجن الوطنية إحدى الاستثمارات السعودية في مصر والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتناول اللقاء، بحسب بيان، اليوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة على صعيد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن دعم مساعي دواجن الوطنية الرامية إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية لاسيما واعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE لجميع منشآتها كونها خالية من أنفلونزا الطيور.

وخلال الاجتماع أشاد "القصير" بدور القطاع الخاص في دعم قاطرة التنمية والاقتصاد المصري، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في مجال الثروة الداجنة مؤكدا على أنها شهدت طفرة كبيرة حيث توجد مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجني وحجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وحجم إنتاجها حوالي 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.



وأشاد القصير بمستوى وحجم مشروعات مجموعة شركات دواجن الوطنية في مصر، وأكد على أن الدولة تدعم مثل هذه الصناعات المتكاملة للإنتاج الداجني حيث توفر فرص عمل وإنتاج متميز بالإضافة إلى أنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي، معربا عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

ونوه النهير بما قامت به وزارة الزراعة من مجهودات مضنية في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 30 منطقة خالية من أنفلونزا الطيور الأمر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن.

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