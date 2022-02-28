وزير الأوقاف: دورات متخصصة ومكثفة للأئمة والواعظات في التوعية بالقضية السكانية
كتب- محمود مصطفى:
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق سلسلة دورات متخصصة في التوعية بالقضية السكانية للأئمة والواعظات المتميزين علميًا ودعويًا، لدفع عملية الإسهام الجاد والفعال في برامج التوعية السكانية.
وأوضح في بيان له، أن الدورات تأتي كي ينطلق الأئمة في أداء مهامهم عن فكر ووعي وقناعة تامة بأهمية ما يقومون به، مع حوافز تشجيعية للمشاركين والمشاركات ممن يجتازون هذه الدورات بتفوق.
وأكد أن الوزارة ستكثف جهودها في محور التوعية السكانية وتجعله أحد أهم الأولويات التثقيفية في المرحلة الراهنة.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان