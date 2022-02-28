القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1443هـ، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور طارق عبدالحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا.

وأضاف أن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

وألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد فيها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائمًا بضرورة التأسي بذكرى الرسول الكريم الذي أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد، واحترام حقوق الإنسان الذي كرمه الله، مؤكدًا ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.