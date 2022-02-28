أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

وزيرة التخطيط: نستقبل 2.5 مليون مولود سنويا

01:05 م الإثنين 28 فبراير 2022
وزيرة التخطيط: نستقبل 2.5 مليون مولود سنويا

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم بدء أول إطار مؤسسي لإدارة القضية السكانية بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة برئاسة رئيس الجمهورية عام 1965 ليهتم بوسائل تنظيم الأسرة والنسل.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة نقاشية لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أطلقت أول سياسة سكانية عام 1973 وتقوم على عدة برامج متفرقة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ثم تم إنشاء "المجلس القومي للسكان عام 1985 وأطلقت السياسة السكانية الوطنية الثالثة 1986.

وأوضحت أن الهدف من خطة تنمية الأسرة الأساسي ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والمتزايدة، حيث نصل في المتوسط إلى 5 ر2 مليون مولود سنويا، مشيرة إلى أن هدفها أيضا الارتقاء بخصائص السكان لأن الهدفين يضمنان الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

هالة السعيد وزيرة التخطيط نسب المواليد القضية السكانية المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الغلاء والصحة والتعليم.. 20 رسالة من الرئيس السيسي بشأن الزيادة السكانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا