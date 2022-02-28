السياحة تلزم المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، أن الحد الأدنى يكون على النحو التالي:

- المنشآت الفندقية فئة الخمس نجوم: سرعة 1 ميجا لكل غرفة بما لا يقل عن إجمالي 100 ميجا باستخدام الألياف الضوئية في الاتصال بالشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات.

ونص القرار على ما يلي: