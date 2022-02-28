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السياحة تلزم المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت

01:08 م الإثنين 28 فبراير 2022
السياحة تلزم المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت

خالد العناني وزير السياحة والآثار

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كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، أن الحد الأدنى يكون على النحو التالي:

- المنشآت الفندقية فئة الخمس نجوم: سرعة 1 ميجا لكل غرفة بما لا يقل عن إجمالي 100 ميجا باستخدام الألياف الضوئية في الاتصال بالشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات.

ونص القرار على ما يلي:

وزارة السياحة خالد العناني سرعة الانترنت الفنادق المنشآت السياحية

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