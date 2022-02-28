السياحة تلزم المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت
كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، أن الحد الأدنى يكون على النحو التالي:
- المنشآت الفندقية فئة الخمس نجوم: سرعة 1 ميجا لكل غرفة بما لا يقل عن إجمالي 100 ميجا باستخدام الألياف الضوئية في الاتصال بالشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات.
ونص القرار على ما يلي:
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