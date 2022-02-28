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وزيرة التضامن الاجتماعي: قياس الفقر يتم بطرق متعددة

01:04 م الإثنين 28 فبراير 2022
وزيرة التضامن الاجتماعي: قياس الفقر يتم بطرق متعددة

نيفين القباج وزيرة التضامن

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القاهرة- أ ش أ:

قالت د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن برنامج "تكافل وكرامة" أظهر مشكلات سكانية منها نسبة 62 % أمية للجيل الأول، لذلك تم وضع شرط التعليم والانتظام فيه والرعاية الصحية للأطفال حتى نستطيع الاستثمار في الأجيال القادمة ونوقف توريث الفقر من الأجيال السابقة إلى اللاحقة.

وأضافت: أن المحور الثاني " القوى الناعمة"، نبهنا إلى مشكلات كبيرة في مستوى الوعي وكثير من القضايا والمفاهيم الخاطئة والخلط بين الحلال والحرام وبين القوة والضعف، والتى لا تؤثر فقط على الزيادة السكانية بل تؤثر أيضا على جودة الحياة بشكل عام وعلى تحقيق الحياة الكريمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قياس الفقر يتم بطرق متعددة يرصد ليس فقط التراجع المادي للأسرة ولكن كل المؤشرات الأخرى، موضحة أن الوزارة لديها العديد من القضايا يجب أن تتصدى لها بواسطة برنامج "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" الذي يتواجد في القرى والنجوع، حيث يقوم بالتصدي إلي العديد من القضايا التي تؤثر على الزيادة السكانية، منها الزواج المبكر وختان الإناث والأمية و حرمان الطفلة من التعليم وحرمان المرأة من العمل.

وأشارت نيفين القباج إلى أن البرنامج تساهم فيه العديد من الرائدات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم زيادة عددهم إلي 20 ألف رائدة، وقالت: إننا نهدف إلى الوصول إلى 4 ملايين أسرة، وأن المراكز الإنتاجية على مستوى القرى تصل إلى حوالي 420 مركزا للأسر المنتجة يعمل بها قرابة 640 ألف أسرة يتم دعمها في مبادرات التسويق والإقراض الميسر.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الجمعيات الأهلية تساهم مع الحكومة في تنفيذ المحور الثالث: وهو "التوعية"، كما تساهم في رصد الأسر المخالفة، والإشراف على المشروعات المتناهية الصغر، مشيرة إلى أنه يتم زيادة عيادات " اثنين كفاية" حيث حقق الكثير من الإنجازات.

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Asha
نيفين القباج قياس الفقر وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة

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