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أرجوك ما تغيبش علينا.. نائب مداعبًا رئيس "الشيوخ": "إحنا من غيرك يتامى"

02:24 م الأحد 27 فبراير 2022
أرجوك ما تغيبش علينا.. نائب مداعبًا رئيس "الشيوخ": "إحنا من غيرك يتامى"

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

قال النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مخاطبًا المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس: "إحنا من غيرك زي اليتامى.. أرجوك ما تغيبش علينا"، في إشارة منه إلى تغيب رئيس المجلس خلال الجلسات الماضية.

ولاقت كلمة النائب ترحيبًا من أعضاء المجلس بالتصفيق، ووجه رئيس المجلس الشكر إلى النائب.

وأكد المحرزي أن مشروع قانون التأمين الموحد تأخر كثيرًا، مشددًا على ضرورة نشر الثقافة التأمينية وكيف يكون للإنسان تأمين شامل في كل شيء.

وشدد النائب على ضرورة وجود ثقافة تأمينية ورقابة شديدة على حقوق "المواطن الغلبان"، قائلًا: أرجو الرقابة على التأمين؛ للحفاظ على حقوق المواطنين الغلابة.

مجلس الشيوخ أبو النجا المحرزي عبد الوهاب عبد الرزاق

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